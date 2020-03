Esimesed liginullenergiamajad kerkivad peagi

Arhitektuuribüroo Molumba

Arhitektuuribüroo Molumba

Spordikeskus ja uus põhikool saavad olema Hiiumaa esimesed liginullenergiahooned.Suurem osa Hiiumaa ehitisi on vanemad kui 20 aastat ja nende energiaklassi pole määratud, järkjärgult toimuv üleminek uutele nõuetele aga on käimas ka siin.Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm ütles, et kuigi suuri muutusi veel pole, kehtivad uued rangemad nõuded juba sellest aastast antavate ehituslubade puhul.Valmistumine nendeks muutusteks on kestnud mitu aastat, sest juba 2018. aasta lõpuks muutusid hoonete olulisel rekonstrueerimisel ja uute püstitamisel energia­tõhususe miinimumnõuded ühe energiaklassi võrra rangemaks.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: liginullenergiamajad