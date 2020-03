Eriolukord toob kaasa muudatusi ühendustes

Hiiumaa-mandri parvlaevaliini sõiduplaanis toimuvad alates homsest, 20. märtsist eriolukorra tõttu muudatused. Valla kriisikomisjoni ettepanekul ja maan­teeameti kooskõlastusel muudab TS Laevad Rohuküla–Heltermaa liini sõiduplaani.

Ettevõtte juhatuse liige-teenindusvaldkonna juht Ave Metsla selgitas, et muudatused tulevad n-ö lisareisides. Nii jäävad reedel, 20. märtsil ära väljumised Rohukülast kell 17.15 ja kell 20.30 ning Heltermaalt kell 19 ja kell 22. Pühapäeval, 22. märtsil jäävad ära väljumised Heltermaalt kell 13.30 ja kell 19 ning Rohukülast kell 11.30 ja 17.15.

Alates esmaspäevast, 23. märtsist alustab TS Laevad suviste kellaaegadega põhigraafikuga ja teeb argi­päeviti kuus reisi päevas. Kriisikomisjoni ettepanekul aga ei kohaldata eriolukorras tavapäraselt nädala­lõppudeks planeeritud tihendatud sõiduplaani. Metsla sõnul ei ole kehtivate liikumis­piirangute ajal nädalalõppudel teiste nädalapäevadega võrreldes suuremat sõidunõudlust.

TS Laevad teavitab ärajäävatele reisidele e-pileti ostnud ja oma mobiil­telefoninumbri lisanud inimesi ning palub neil valida uued väljumisajad. Eriolukorra perioodiks soetatud piletid saab reisist loobudes tagastada teenustasuta.

“Anname endast parima, et reisijate teenindamine ja kaubavedu kulgeks kriisiolukorras võimalikult sujuvalt. Loodame reisijate mõistvale suhtumisele ning saame ehk juba õige pea taastada tavapärase liikumise Hiiumaa ja mandri vahel,” lisas Ave Metsla.

Samuti palus ta reisijatel tutvuda muudetud sõiduplaaniga veebilehel praamid.ee või mobiiliäpis ning jälgida, et vastavalt eriolukorrale oleks lubatud pääs parvlaevale.

Sõru-Triigi liin reisijaid ei vea

AS Kihnu Veeteed lõpetab vallavalitsuse soovitusel Sõru–Triigi liinil reisijateveo ja jätkab parvlaevasõitusid vaid Saaremaa piimatööstuse logistikat arvestades.

Lennukid ei lenda

Seoses eriolukorra välja­kuulutamisega ning lähtudes vallavalitsuste ettepanekutest peatas maanteeamet avalikud liini­lennud Saare­maale ja Hiiumaale kuni eriolukorra lõpuni.

Peaministri 14. märtsi korraldusega kehtestati liikumis­piirangud Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil.

GoBus sulges liini

AS Go Bus sulges eriolukorrast tingitud reisijate vähesuse tõttu alates teisi­päevast ajutiselt mitmed kaugbussiliinid, sh liini nr 704 Tallinn-Käina-Õngu.

“Muudatused sõiduplaanides jäävad kehtima eriolukorra ajal,” sõnas Go Busi juhataja Andrei Mändla.

“Teised reisid toimuvad hetkel plaanipäraselt, võimalikest edasistest muudatustest anname täiendavalt teada.”

Samal marsruudil avas Hiiumaa vald kohaliku maakonnaliini, nii et reisijad vedamata ei jää.

