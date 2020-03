Dagöplast hoiab südame töös

erakogu

erakogu

AS Dagöplast töötab kriisiajal täie tempoga, suurim oht nende jaoks oleks, kui kauba­liikumine Euroopas aeglustub või seiskub.“Tootmine on meie süda ja seda on vaja tervena hoida,” ütles ettevõtte tegevjuht Kulvo Pendra eile, et kõik ettevõtte töötajad on terved. “Meie tublid inimesed on tootmise ilusasti käimas hoidnud,” tunnustas ta.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Dagöplast