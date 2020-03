Armsad eakad, palun püsige kodus!

Hiiumaa vallamajast tuli teade, et vaatamata hoiatustele kõikidest kanalitest on meie eakaid näha nii poodides kui apteekides. See aga võib olla ohtlik, sest ka Hiiumaal on avastatud üks koroonaviirusesse nakatunu.

Viroloog Irja Lutsar hoiatab, et eakad inimesed on praegu levivast koroonaviirusest kõige ohustatumad, kuna nad põevad seda haigust raskelt või väga raskelt.

Seepärast palve ka eakate lähedastele ja naabritega – palun hoolitsege, et teie 60aastased ja vanemad lähikondsed püsiksid kodus ning vajadusel abistage neid lähikontakte vältides.

Kõrgesse riskirühma kuuluvad:

vanemaealised st 60aastased ja vanemad, sealhulgas hooldekodudes elavad inimesed,

olenemata vanusest isikud, kellel on tõsised kaasuvad haigused nagu südame-veresoonkonna haigused, kroonilised kopsuhaigused, immuunpuudulikkus, diabeet, onkoloogilised haigused.

Ärge kutsuge lapselapsi enda juurde hoida!

Tühistage kõik mittevajalikud kohtumised ja käimised.

Vaadake üle ja korraldage kaheks nädalaks ette oma toiduvaru ja ühe kuu ravimite varu.

Võimalusel ärge käige ise poes ja apteegis. Paluge seal käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaal­töötajal või Hiiumaal ka diakooniatöö koordinaator Triin Simsonil 5621 2357.

Võimalusel hoidke inimestega kahemeetrist vahet ja peske sagedasti käsi, tuulutage tube ja desinfitseerige üldkasutatavaid pindu.

Kui siiski tunnete, et tervis on käest ära, palun konsulteerige oma perearstiga telefoni teel.

Nakkusohtlikud on ka sümptomiteta inimesed:

need, kes põevad väga kergelt või täiesti sümptomiteta ja

peiteajal need, kel hiljem sümptomid tekivad.

Väga nakkusohtlik võib inimene peiteajal olla praeguse teadmisega juba kuni kolm päeva enne sümptomite avaldumist.

Surmajuhtude vältimisel on praktikas edukamad olnud need riigid, kes suudavad haiguse eakatest eemale hoida.

Ärgem unustagem: karantiin tähendab, et siis peabki 24/7 kodus olema.

Rahulikult ja mõistlikult tegutsedes saame koroona­viirusest jagu!

Sildid: eakad, olge kodus