Apteegid muutuvad ja jätkavad

Vähemalt neli Hiiumaa apteeki kohandab omandisuhteid, et jätkata tööd ka peale 1. aprilli, kui jõustub apteegireform.

Eelmisel nädalal lükkas riigikogu koos teistega tagasi ka SDE algatatud eelnõu, mis muuhulgas leevendanuks proviisor­omandi nõudeid. Eelnõu vastuvõtmisel oleks apteegi proviisoromandi nõue loetud täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt. Vastuvõtmisel oleks see välistanud näiteks OÜ Kärdla Apteek puhul vajaduse neljale proviisorile kuuluvad osakud ümber jaotada. OÜ Kärdla Apteek üks omanikke Krista Luuk ütles, et nüüd võetakse ette käik notari juurde ja 1. aprilliks jõutakse nõutav muudatus ilusti ära teha.

Ka OÜ Valve Raide Apteek, mille omanikeringis on ka Magnum Gruppi kuuluv OÜ Terve Pere Apteek, peab jätkamiseks omandisuhteid muutma. Valve Raide ütles, et kõik kolm, nii Keskväljaku apteek Kärdlas kui selle haruapteegid Käinas ja Emmastes jätkavad. Kiri ravimiametile on edastatud ja praegu käivad läbirääkimised, kuidas muuta apteegi omandisuhted nõutele vastavaks. Veel on Hiiumaa Selveris Benu ketti kuuluv apteek, mis peaks jätkamiseks omandisuhteid muutma.

“Riigikogu on ravimi­turu reguleerimisel asetanud tänased turuosalised sundseisu,mistõttu Tamro kohalik juhtkond hakkab ettevõttes läbi viima struktuurimuudatusi Benu apteekide tegevuse jätkamiseks Eestis,”ütles Benu Apteegi tegevjuht Kaidi Kelt. “Vastavat tegevuskava arutame Phoenixi grupi juhtkonnaga lähiajal. Seda, et apteekidele ostjaid ei ole, on näidanud juba viis viimast aastat.”

1. aprillil jõuab lõpule viieaastase üleminekuajaga apteegireform, mille tulemusel lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes proviisoritele.

Apteekide proviisor­omand ning ravimite jae- ja hulgimüügi lahutamine toetavad konkurentsi suurenemist hulgimüügiturul, vähendavad apteegiteenuse sõltuvust ravimite hulgimüüjate ärihuvidest, suurendavad proviisori kutse­alast vastutust apteegi­teenuse kvaliteedi eest.

Riigikogu leidis, et jätkusuutlikuma apteegiteenuse tagavad apteegiomanikud, kes on oma tegevuses sõltumatud ja lähtuvad apteekrite kutse-eetikast.

