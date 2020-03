Alltöövõtja süüdistab Tuuletorni ehitajat praagis

Sven Küttim

Käina elamuskeskuse Tuuletorn alltöövõtja Imre Kütt väidab, et tegemist on suuremat sorti ehituspraagiga ning peatöövõtja AS Eston Ehitus on neile 18 000 eurot tasumata jätnud. Tuuletorni projektijuht Mati Palu ütleb, et nad pole kõne­alusele ette­võttele midagi võlgu, ka pole Kütt pädev otsustama ehituse kvaliteedi üle.







Sildid: elamuskeskus, Eston Ehitus AS, Käina, tuuletorn, Vanamõisa Ehitus OÜ