Mitte miski muu ei aita

83aastane Aime viidi Hiiumaalt haiglasse 20. märtsil ja kolmapäeval tuli sõnum tema surmast. “Emotsionaalselt on see raske hetk kogu Eestile, seda enam Hiiumaale, sest koroona esimene ohver on Hiiumaalt,” ütles Hiiumaa kriisikomisjoni juht Toomas Rõhu ja avaldas kaastunnet lähedastele. Kaastunde­avaldused saatsid ka vabariigi peaminister ja president.

Sügav kaastunne Aime lähedastele ka Hiiu Lehe toimetuse poolt.

Seda teadet me kõik kartsime ja teadsime teiste riikide kogemustest, et see tuleb. Paratamatult. Kahjuks ei jää see esimene surm viimaseks. Praegugi on kriitilises seisus haiglas kuus inimest. Ja eile tuli väga häiriv teade, et koroonaviirus on jõudnud Saaremaal ühte hooldekodusse.

Kõik asjatundjad ütlevad, et lähikontaktist hoidumine eelkõige eakate ja krooniliselt haigetega on erakordselt oluline. Seda hämmastavam on, et ühe poe allahindlus kaotas inimestel igasuguse ohutunde. Kas tõesti oleme valmis andma oma lähedase elu veidi odavama ostu eest?

Eile saime me kõik oma valitsuselt SMSi palvega viibida avalikus kohas üksi või kahekesi ja olla teistest 2 meetri kaugusel. Püsida kodus ja vältida kontakte!

Riikide senine kogemus näitab – üksteisest eemale hoidmine aitab. Mitte miski muu ei aita.

27. märts 2020