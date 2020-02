VTA avastas peale päringut, et tuletorni uus valgussüsteem ei tööta

Veeteede amet asendas Kõpu tuletorni süsteemid uutega ja tuletorni valgus­kiir pidi nüüd särama valgemalt kui kunagi enne. Algul, kui tuletorni süsteemid uutega asendati, oli kõik nii nagu peab, aga juba nädalajagu ei sära tuli üldse – valgusvihk on ülinõrk, tuhm ja hajuv, valgusvihk pöörleb väga aeglaselt ja plink on vale. Milles asi?

Vastab veeteede ameti (VTA) navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen: Kuna Kõpus valminud süsteem oli käsitööna valminud erilahendus, ei saanud mitmeid süsteemi osi enne paigaldamist katsetada. Kahjuks selgus tõesti täna, et süsteem ei toimi nagu peaks. Veeteede ameti spetsialistid käisid täna tuletornis tõrget likvideerimas. Selgus, et pöörlemis­mehhanismi juhtmooduli kontrolleris oli töörežiim läinud valeks. Tõrke eeldatavaks põhjuseks oli protsessori tõrge või elektromagnetiline häire, mis lõi pöördeid mõõtva taimeri segi. Välistada ei saa ka tarkvara­viga. Peale süsteemi taaskäivitamist töötas kõik edasi tõrgeteta.

Kõpu navigatsioonituli on seires ning tule kustumisest, elektrikatkestustest, akude pingest ja isegi sellest, kui LED-lamp töötab osalise tugevusega, tuleb veeteede ametile koheselt info. Kahjuks oli antud juhul tegemist mitme ebasoodsa asjaolu kokku­langemisega ning seirest ei piisanud. Monitooringusüsteem jälgib, et tuli töötaks, mida see antud juhul põhimõtteliselt ka tegi. Lihtsustatult selgitades oli tegu komponentide vahelise infovahetuse tõrkega, mistõttu rikketeadet välja ei saadetud. See probleem lahendatakse nüüd tarkvarauuendusega.

Selleks, et saaksime taas veenduda põhisüsteemi töökindluses, jätame paariks järgnevaks ööks tööle reserv­süsteemi. Reedel on planeeritud ettevõtte OÜ Sabik poolt, mis paigaldas uued süsteemid, põhisüsteemi komponentide täielik kontroll ja vajadusel nende asendamine. Ühtlasi täiendatakse seiretarkvara, et saaksime edaspidi selliste tõrgete korral koheselt infot. Praeguste plaanide kohaselt peaks Kõpu põhitule töö taastuma reede õhtust.

