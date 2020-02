Valla tulumaksulaekumine kasvas mullu 10,6 protsenti

erakogu

Hiiumaa valla tulu­maksulaekumine kasvas mullu Eesti keskmisega samas tempos – algselt eelarvesse planeeritud 5 protsendi asemel oli aastane kasv kaks korda suurem ehk 10,6 protsenti.Kui 2019. aastal laekus Hiiumaa vallale 9,1 miljonit eurot tulumaksu, siis 2018. aastal 8,23 miljonit eurot.Eestis kokku kanti kohalikele omavalitsustele möödunud aasta jooksul 1,215 miljardit eurot tulumaksu, mis on 115 miljonit eurot ehk 10,5 protsenti enam kui aasta varem.Meie naabritest kogus Haapsalu linn 10,3 miljonit eurot tulumaksu, mida on 6,7 protsenti enam kui aasta eest. Sama suur kasv oli Lääne-Nigula vallas, kus kogusummas laekus 5,6 miljonit eurot. Saaremaa valla tulumaksulaekumine kasvas võrreldes aasta varasemaga 7,6 protsenti. Kogu­summana laekus nende vallaeelarvesse 26 miljonit eurot, 2018. aastal oli laekumine 24,2 miljonit.Suurim, 21,9 protsenti oli tulumaksulaekumise kasv Loksa linnas, Luunja vallas laekus 20,7 ja Rae vallas 16,2 protsenti tulumaksu enam.Madalaimaks jäid kasvunumbrid Ruhnu vallas, kus see oli 5,1 protsenti, Lüganuse vallas 4,8 protsenti ja Raasiku vallas 3,1 protsenti.Käesoleva aasta esimene kuu on pakkunud veidi väiksemaid kasvunumbreid. Nii on selle aasta jaanuaris Hiiumaa vallale üle kantud 850 000 eurot ehk 7,5 protsenti enam kui 2019. aasta jaanuaris. Suures Saaremaa vallas oli jaanuarikuu tulumaksu kasv 3,5 protsenti, väikestes valdades nagu Kihnu ja Muhu vastavalt 12 protsenti ja 10,7 protsenti. Teisalt, Ruhnu vallale laekus tulumaksu 8,9 protsenti vähem kui mullu.Kokku kanti kohalikele omavalitsustele jaanuaris tulu­maksu 113,5 miljonit eurot ehk 7,7 protsenti enam kui 2019. aasta esimesel kuul.Jaanuarikuu volikogus teise lugemise läbinud Hiiumaa valla 2020. aasta eelarve eelnõus prognoosib vallavalitsus tulumaksu laekumiseks 9,5 miljonit eurot, kasvuks seega natukene vähem kui 5 protsenti. Kolmandal lugemisel on valla 15,6 miljoni euro suurune aastaeelarve eelnõu veebruari­kuu volikogus.HERGO TASUJAvallavalitsuse liige

Sildid: tulu­maksulaekumine, vald