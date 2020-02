TS Laevad juhatuse liikmeks saab Ave Metsla

Terje Atonen

Mandri ja suursaarte vahelist parvlaevaliiklust opereeriva laevafirma TS Laevad uueks juhatuse liikmeks saab Ave Metsla, kes 12. märtsist asub ametisse teenindusvaldkonna juhina.TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles pressiteate vahendusel, et klienditeeninduse valdkond on ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega ja selle arendamisega tuleb tegeleda järjepidevalt.Kaabel lisas, et Metsla valikul said otsustavaks tema laiapõhjalised teadmised ja e-teenuste arendamise kogemus.Ave Metsla ütles, et teda inspireeris kandideerima võimalus ühildada kaks südamelähedast valdkonda – logistika ja teenindus. Metsla on töötanud teenindusvaldkonna juhina siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuses, ettevõtetes AS Eesti Telekom, AS EMT ja AS Hansa Liising. Rakendusliku kõrghariduse logistika erialal omandas ta Tallinna tehnikakõrgkoolis.TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, lisaks Ave Metslale kuuluvad sinna juhatuse esimees Jaak Kaabel ja juhatuse liige Guldar Kivro.

