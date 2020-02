Triibuvineeril uus kaubamärk

Hiiumaa ettevõtja Helen Teigar esitleb sel nädalal maailma suurimal Skandinaavia disainimessil enda leiutatud triibu­vineeri kauba­märgi Plyland all. “Mitu aastat sisemisi heitlusi, otsinguid ja pusimist on jõudnud lootusrikka uue hingamiseni. Triibuvineer sai alguse tudengiajast ja on kasvanud koos minuga juba kuus aastat. Kuid juba mõnda aega on olnud tunne, et see nimi ei väljenda meie tegelikku olemust, et see, mis me teeme, vajab veidi tugevamat, julgemat ja lennukamat platvormi, mis meid uuele rahvus­vahelisele tasemele viiks,” tutvustab autor oma kauba­märki.

Kaubamärgi esmaesitlus on sel nädalal 4.–8. veebruarini kestval messil Stockholmi mööbli- ja valgustite messil 2020, mis laupäeval on avatud publikule.

Plyland märksõnadeks nimetab Teigar voolavust, kihilisust, inglise keeles ply, mängulisust, töökeskkonda ja vineeri. Brändi kujunduslahenduse tegi graafiline disainer Katré Eesmaa.

“Muidugi ei ole ka juhus, et hääldades kõlab taustal sõna “island” [plailänd], mis tähistab loomulikult meie erilist asukohta,” selgitab Teigar ja lisab, et Eestis jääb endiselt kasutusele kaubamärk Triibuvineer.

2015. aastal alustanud OÜ Triibuvineer pälvis kohe aasta alustava ettevõtja laureaaditiitli.

Sildid: Helen Teigar, Skandinaavia disainimess, triibu­vineer