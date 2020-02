“Talves” teeb oma esimese filmirolli Maria Valk

Robert Lang

Äsja esilinastunud mängufilmi “Talve” vaadates hakkas silma väga tuttava välimusega tütarlaps. Ootasin ka filmi lõputiitrid ära ja seal, kõrvalosa­täitjate loetelus see nimi oligi – Maria Valk.Avasin Maria, kes on sotsiaalmeedias mu sõber, konto ja sain sealtki kinnitust. “Talve see aasta vist ei tule? No kinno igatahes tuli,” oli ta seal teatanud ja postitanud kaadri filmist.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: film, Maria Valk, Talve