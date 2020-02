Spordikeskuse hankel hakatakse läbi rääkima

Hiiumaa spordikeskuse esimese etapi ehituseks laekus 20. jaanuariks kaks ühispakkumist, üks maksumusega 5,68 miljonit eurot ja teine maksumusega 6,74 miljonit eurot.

Vallavanem Toomas Rõhu ütles jaanuarikuu volikogus, et eelarvestuslik hind oli 5,9 miljonit eurot ja kõik hinnad on toodud käibemaksuta.

Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles eile, et seekordne hange ei õnnestunud. “Meile sobiva hinnaga pakkumine ei olnud korrektne ehk oli puudulik ning seetõttu ei olnud hanke tingimustele vastav,” selgitas osakonnajuhataja. “Meie otsus on, et läheme edasi avaliku läbirääkimistega pakkumisega hankega, et jõuaksime sobivasse hinnaklassi.”

Ühe ühispakkumise tegid OÜ Ehitus5ECO, OÜ Dreibau ja OÜ Silindia Ehitus, teise AS Eston Ehitus, AS Tariston ja AS Nordecon.

