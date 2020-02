Regionaalmaasikate korje kestab veel nädala

Rahandusministeerium ootab veel kuni 19. veebruarini kandidaate igaaastasele regionaalauhindade konkursile. Seitsme aasta jooksul, kui seda auhinda on välja antud, on Hiiumaale tulnud kaks Regionaalmaasikat. 2016. aastal said auhinna MTÜ Kärdla Kohvikutepäev, Ly Kaups ja Ere Naat Hiiumaa kohvikutepäevade korraldamise eest. Eelmisel aastal said selle MTÜ Hiiumaa Kino ja Arno Kuusk Hiiumaa kinoelu elavdamise eest.“Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sellele väga mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreetse jäägitule ning pühendunud panustamisele,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. “Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb paraku igal pool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohalikud head algatused ja ettevõtmised, mis piirkonna arengule tuult tiibadesse annavad või muudavad elu kodukülas või -linnas tuntavalt meeldivamaks. Mina kutsun üles just neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam märkama ja nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi vääriliselt tunnustama.”Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Ka kandidaatide suhtes piiranguid ei ole – nii võib kandidaat või esitaja olla naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus.Ettepanekud saata kas meiliaadressil press@fin.ee või postiga aadressile Suur-Ameerika 1, Tallinn, rahandus­ministeerium, kommunikatsiooniosakond.Ettepanekus palutakse välja tuua kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed, kandidaadi nimi ja kontaktandmed, auhinnatava tegevuse kirjeldus, selle mõju regionaalarengule ja soovi korral lisainfo.Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad Regionaalmaasika 30. märtsil Stenbocki majas üle pea­minister ja riigihalduse minister. Pane oma kandidaat ruttu teele!

