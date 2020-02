Peedu: Koroona­viiruse kahtlusega patsient ei peaks Hiiumaa haiglasse jõudma

Eestis diagnoositi üleeile varahommikul esimene COVID-19 haigusjuhtum.

Tegemist on Iraani kodanikust Eesti alalise elanikuga, kes viibib Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus arstide hoole all. Terviseamet tegeleb temaga kontaktis olnud isikute välja­selgitamisega.

Küsimusele, kas Hiiumaa haiglas on loodud valmidus reageerimaks võimalikule COVID-19 haigusjuhtumile, vastas haigla nõukogu esimees Agris Peedu, et haigla jälgib terviseameti antud juhtnööre.

“Põhimõtteliselt ei peaks COVID-19 nakkuskahtlusega patsient üldse jõudma Hiiumaale ja Hiiumaa haiglasse,” ütles Peedu.

Haiguskahtlusega isik peaks sümptomite ilmnemisel võtma ühendust häire­keskusega ning sedakaudu jõudma ühte haiglasse neljast, kas Lääne-Tallinna keskhaiglasse, Tartu Ülikooli kliinikumi, Pärnu haiglasse või Ida-Viru keskhaiglasse. Põhja regioonis aga peaks kriitilises seisus ja intensiivravi vajadusega patsient jõudma otse Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Hiiumaa elanikel soovitas Peedu riskipiirkondadest, nagu näiteks Põhja-Itaalia, Tenerife ja loomulikult Hiina, puhkusereisilt naasmisel jääda kodusesse isolatsiooni ning kui peaks tekkima terviseameti kirjeldatud sümptomid, siis võtta ühendust häirekeskusega.

“Kindlasti palume Hiiumaa haiglasse lähedasi külastama mitte tulla mistahes viiruse sümptomitega, sest nii võite seada niigi nõrga immuunsüsteemiga patsientide tervise ohtu,” ütles Peedu. “Samuti palume loobuda lähedaste külastamisest haiglas, kui olete ise terve, kuid koduste seas on viirushaiguste sümptomitega inimesi.“

Täpsemat teavet soovitas ta lugeda terviseamet kodulehelt, kus on kokku pandud põhjalik info aadressil: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Sildid: COVID-19, haigusjuhtum