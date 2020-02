Pakendikonteinerid said ühtsed kleebised

Kolm taaskasutusorganisatsiooni leppisid kokku ühistes konteinerikleebistes, et tarbijate jaoks pakendite sorteerimist lihtsustada.Ilma pandita pakendite kogumist ja taaskasutusse suunamist korraldavad Eestis OÜ Eesti Pakendiringlus, OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ja MTÜ Eesti Taas­kasutusorganisatsioon.Kolme organisatsiooni peale üle Eesti on kokku umbes 6000 pakendikonteinerit.Ühtsed kleebised peaks muutma pakendijäätmete üleandmise tarbijate jaoks lihtsamaks ja sildid paremini arusaadavaks. Nii on igal kogutaval jäätmeliigil oma värv, ikoon ja tekst. Papp- ja paberpakendi konteinerile viitab kleebise sinine värv, klaaspakendi konteinerile roheline ning plast- ja metallpakendeid kogutakse koos ning sellele viitab kleebise kollane.Tootjavastutusorganisatsioon OÜ juhatuse liige Kristiina Dreimann ütles, et pakendipunktides, kus on majanduslikult mõistlikum koguda kõiki pakendeid ühe kogumisvahendiga, on sellel siiski kõigi kolme pakendiliigi kleebised.Edaspidi peaks sama kogumis- ja siltide süsteem laienema kõikjale, kus pakendeid ära anda on võimalik – avalikud ruumid, haridusasutused, väliüritused jne. “Loodetavasti muudab sellisele ühtsele märgistamissüsteemile üleminek pakendijäätmete kogumise ja üleandmise inimeste jaoks selgemaks ja kaasab panustama ka neid, kes pakendi­jäätmete sorteerimist oma igapäevaellu pole veel jõudnud juurutada,” lisas Dreimann.Klaasi-, papi- ja metall-plastpakendi konteinerite täpsed asukohad leiab veebist kuhuviia.ee

