Otsetoetus saartel – ebavõrdsuse allikas või leevendaja?

Liina Siniveer

Maaeluminister Arvo Aller on öelnud, et uue piimalehma kasvatamsie otsetoetusega soovitakse peatada saartel piimalehmapidajate arvu vähenemine. Saarte piimakarjakasvatajad leiavad, et see on õige suund.Maaeluminister Arvo Aller allkirjastab täna või hiljemalt järgmise nädala alguses määruse, millega kehtestatakse piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Otsetoetus, piimakarjakasvatajad