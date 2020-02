Osavallavanem Tasuja: Tohvri hankel tuli hind korralikult alla

Tohvri hooldekeskuse uue hoone projekteerimis- ja ehitushankele laekus tähtajaks, 6. veebruariks kuus pakkumist, millest kvalifitseerus neli ja eeldatud hinnast olid odavamad koguni viis.

Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja juhtis tähelepanu, et kui vallavalitsus hanke välja kuulutas, oli hinnangulise maksumusena välja toodud 705 000 eurot pluss käibemaks. Saadud hind põhines Kärdlas Pargi tn 3 valmiva erihooldekodu ehituse järgi tehtud arvutustel.

Huvitav fakt oli Tasuja sõnul aga see, et viis pakkumust kuuest olid sellest hinnast madalamad. “Kas tuleb kiita hanke­spetsialist Kersti Simmeri ja Tohvri hooldekodu juhataja Pirje Lehtmaa head tööd hanke ettevalmistamisel või on see märk, et ehitushinnad on langemas või muu põhjus, ei oska täna lõplikult hinnata,” tõdes osavallavanem.

Parim pakkumine oli 699 000 eurot koos käibemaksuga. “Seega jääb vallal eelarvestrateegias umbes 100 000 eurot juhuks, kui tekib ootamatuid lisakulutusi,” lisas Tasuja.

Hanke materjalid vaatas teisipäeval üle Tohvri hooldekodu nõukogu ja ilmselt ülejärgmisel vallavalitsuse istungil saab need kinnitada ja ka võitja nime välja öelda. “Nii palju, et parima pakkumuse tegid saarlased,” vihjas Tasuja.

Riigihangete registri andmetel olid peapakkujad AS Eston Ehitus, OÜ Lasten Ehitus, AS Eviko, OÜ Remart Ehitus, OÜ Kuressaare Ehitus ja OÜ Ösel Projekt – neist kaks viimast Saaremaalt.

Hanke võitja kohustuseks on projekteerida ja ehitada Tohvri hooldekodu territooriumile 15 kliendikohaga teenuseüksus, milles osutatakse ööpäevaringset üldhoolekandeteenust.

