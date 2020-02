Omar Facuse: Lahkun sõpradest, mitte kolleegidest

Neljandat korda Hiiumaad väisanud USA saatkonna regionaal­se julgeoleku ülem Omar Facuse on paari aastaga saanud saarel omainimeseks.Facuse koos saatjatega külastas reedel Hiiumaale jõudes esmalt Kärdla koole. “Mind hämmastas, kui andekad siinsed lapsed on – nad laulsid, tantsisid ja lugesid luuletusi väga hästi – see on tõestus, et nende vanemad toetavad seda, mida nad teevad,” tõdes ta. Õpilased näitasid ka arvuti abil ise tehtud muusikavideoid ja teda üllatas, et nii väikeses kohas nagu Hiiumaa saab omandada ka selliseid oskusi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Omar Facuse, USA saatkond