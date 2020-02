Nabi loobus Bugay teenetest, jätkab Kotkasega

Maadleja Heiki Nabi valmistub olümpiaks spetsiaalse tiimiga, et tagada suurvõistluste-eelsel ettevalmistus­perioodil mitmekülgseim tugi, teatab Eesti Maadlusliit.Varem kahe maadlus­treeneri käe all treeninud Nabi jätkab ühe maadlus­treeneriga ning liigub edasi maadlustreenerist, jõu­treenerist ja füsioterapeudist koosneva meeskonnaga. Nabi maadlustreenerina jätkab Ivar Kotkas ja jõutreenerina Levi Earl, tiimiga liitub rootslasest füsioterapeut Peter Lundgren. “Tänan oma endist maadlustreenerit Igor Bugay’d hästi sujunud koostöö eest, jõudsime koos mitmete heade tulemusteni,” ütles Heiki Nabi.“Tunnen, et vajan suurvõistluste eel maksimaalseks soorituseks mitmekülgsemat tuge, millest on tingitud ka struktuurilised muudatused ettevalmistustiimis. Suurem rõhk on taastumisel ja vigastuste ennetamisel füsioterapeut Peter Lundgreni käe all,” lisas Nabi.Jaanuaris on Nabi treening­laagris Taanis, veebruari lõpus sõidab laagrisse Kuubale.

