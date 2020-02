MTA soovitab kontrollida maksuvaba tulu kasutust

Maksu- ja tolliamet (MTA) soovitab enne tuludeklareerimise perioodi algust üle kontrollida oma eelmise aasta maksuvaba tulu kasutus.

Seda saab kõige paremini teha e-MTAs, valides vasakust menüüst “Registrid ja päringud” ning sealt “Minu sisse­tulekud”.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tasub oma maksuvaba tulu kasutus üle vaadata juba seetõttu, et äkki ei peagi tuludeklaratsiooni esitama. Nii ei pea tuludeklaratsiooni esitama need, kelle saadud tulu ei ületa kokku 6000 eurot aastas. Samuti need, kes aasta jooksul kasutasid oma maksuvaba tulu ettenähtud määras ja kellel ei ole muid tulusid, mida deklareerida ja kulusid, mida saab maha arvata.

“Kui inimesel deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust, ta on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse, siis tuleb tuludeklaratsioon esitada,” selgitas Liivamägi. MTAle edastatud maksu­soodustuste andmetega saavad kliendid tutvuda alates tuludeklaratsiooni esitamise algusest ehk 15. veebruarist.

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib tulust maha arvata kokku kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50 protsenti inimese sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

Logides e-MTAsse tasub lisaks tähele panna, et uuenenud on sisenemise vaade ja kui inimene ei ole uude e-MTAsse varem sisse loginud, tuleb tal üle vaadata oma kontakt­andmed.

Tuludeklaratsioonide esitamine algab 15. veebruaril ja esitamise tähtpäev on 30. aprill, esimesed enammakstud tulumaksu tagastused tehakse 26. veebruaril.

Kaia-Liisa Tabri

maksu- ja tolliamet

Sildid: MTA, tulumaks