MTA saatis vigaseid maamaksuarveid

Maksu- ja tolliamet (MTA) alustas esmaspäevast maamaksuteadete väljastamist. Osa maaomanikke sai aga maamaksuteated, kus polnud arvestatud maksusoodustust kodualuselt maalt.

Kuna maamaksu tasumise tähtaeg on alles 31. märtsil, siis soovitab MTA neil, kes kahtlevad, kas arve andmed on õiged, maksmisega mitte kiirustada.

Kokku saadetakse e-kirja, telefoni lühisõnumi või postiga välja üle 389 000 teate 324 000 inimesele summas 59,7 miljonit eurot. Maamaksuteated jõuavad kõigi maaomanikeni hiljemalt 15. veebruariks ja teadet saab igaüks juba praegu vaadata e-MTAst. Kui inimene saab tuludeklaratsiooni esitades oma enammakstud tulumaksu tagasi, on võimalik selle arvelt hõlpsalt katta ka maamaksukohustus, soovitab MTA.

Uuendusena on nüüdsest võimalik tellida oma maamaksunõuete tasumiseks e-arve, mille saab tellida internetipangast, arved.ee veebilehelt ja e-MTA kaudu. Tellimuse tegemisel tuleb kasutada e-MTA ettemaksukonto viitenumbrit, mille leiab maamaksuteatelt või MTA veebilehelt personaalse viitenumbri otsingu kaudu. Tellimus jääb kehtima ka järgnevatele maamaksu nõuetele, mille tasumise tähtpäevad on igal aastal 31. märtsil ja 1. oktoobril.

Kuni 64eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 1. oktoobrini.

Sildid: maamaksuteated, MTA