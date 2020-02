Mõistlik areng viib edasi

Vaid viis aastat tagasi pälvisid triibu­vineeri leiutaja Helen Teigar ja tema OÜ Triibu­vineer Hiiumaa 2015. aasta alustava ette­võtja laureaaditiitli. Väikselt ja vaikselt alustanud Triibuvineeri kõrval olid aasta alustaja nominentideks OÜ Hiiumaa Pruulikoda ja OÜ Hiiu Graanul.

Lühikest kasvu Helen seisis ajalehe jaoks tehtud pildil pisut kohmetult kahe pika ja enesekindla mehe vahel. Üks oli investeerinud sadu tuhandeid eurosid õlletehasesse ja restorani, teine 2,7 miljonit eurot puidugraanuli­tehasesse.

Tänaseks on mõlemad “suured” pankrotis, vara müügis või juba leidnud uued omanikud. Väike ja tubli OÜ Triibuvineer aga areneb vaikselt ja visalt – pidevalt laieneb toodete­valik, äsja sai valmis uus, välisturgudele mõeldud kaubamärk, ja sel nädalal esitleb Helen Teigar oma tooteid Skandinaavia suurimal disainimessil Stockholmis.

Juba mõnda aega on “sahistatud”, et meie suurim, 30 aastat saarel tegutsenud ja tasapisi kasvanud plastiettevõte AS M ja P Nurst plaanib mandrile laieneda. Keegi ei teadnud, mida see täpselt tähendab. Kas Hiiumaal pannakse uksed kinni ja kolitakse tööstus üldse saarelt minema? Hirmuks oli ka alust, sest alles mõned aastad tagasi üks Kärdla plastiettevõte sisuliselt nii ju tegi.

Juhataja Agur Nurs kinnitas, et jutud laienemisest vastavad tõele, aga ükski Hiiumaa tehase töötaja muretsema ei pea, sest saarel jääb kõik vanaviisi.

Elu Hiiumaal on näidanud, et suure hurraaga alustatud asjad võivad kiirelt vastu taevast lennata, samas aastate jooksul mõistlikus tempos kasvanud (plasti)ettevõtted on jätkusuutlikud ja pakuvad töökohti nii saare- kui ka mandriinimestele.

