Minister pakkus plaani, kuidas vältida metsavargusi

Keskkonnaminister Rene Kokk pakkus esmaspäeval Kärdlas toimunud rahva­kohtumisel välja lahenduse, kuidas edaspidi vältida metsa­vargusi nagu see pandi toime Luidjal.Kärdla kinosaalis Ain Voogla küsimusele vastates käis minister välja mõtte, kuidas vältida volituse võltsimist metsa raieõiguse müügi korral.“Minu andmetel polegi Hiiumaal nii suurt vargust olnud, nüüd see on suur teema,” nentis minister ja ütles, et keskkonnaametile on antud töö­juhis leidmaks lahendus, kuidas volitusega metsa­müügi korral tuvastada omaniku tahet ja vältida volituse võltsimist.





Sildid: Keskkonnaminister, Rene Kokk