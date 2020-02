Maailmameistri­võistluste uks sulgus

Eesti saalihokikoondise ees löödi maailmameistri­võistluste finaalturniiri uks valusal moel kinni. Meie rahvuskoondis alustas valikturniiri edukalt, ent otsustavas mängus tuli lisa­ajal kaotus vastu võtta.

Viimane kohtumine Poola vastu algas samuti hästi, Eesti asus 3:0 juhtima, kuid normaalaja lõpuks seisis tablool 4:4 viik. Lisaajal suutsid just poolakad värava­luku lahti muukida. See tõi neile võidu ning tagas pääsu detsembris Helsingis peetavatele maailmameistrivõistlustele.

Finaalturniirilt kõrvale jäämine on seda valusam, kui meenutada, et viimati juhtus see 2006. aastal.

Alagrupiturniiri läbis Eesti kaotusteta, aga jäi halvema väravatevahe – meil +24, samas kui taanlastel +25 – tõttu Taani järel teiseks. See tähendas lisamängu Poolaga.

Eesti alistas alagrupis Suurbritannia 17:1, viigistas maailma viienda koondise Taaniga 6:6 ning oli Islandist parem 13:5.

Viskoosa saalihokiklubis oma sportlaseteekonda alustanud Ken Pähn viskas kokku kuus väravat ning andis kaks resultatiivset söötu.

