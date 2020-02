Lisareisid tõid kasvu, vedaja ei kiida

“Kui jätta körvale köik, mis toimub väljaspool minu enda möjupiire, siis kodust ja kodu lähiümbrusest väljaspool, on elu lill. Ka siis kui löörid nädal aega kinni ja vähe sant olla ka. Keskendudes loodusele – sinine vöi värvihall taevas, pilvede jooks tuules, valguse hallid ja valged varjundid, pimeduse tasane höljumine, helid ja hääled: sahinad, kolksud-kääksud, suhin, vuhin, kahin, kohin, mühin, vihin elik tuul ja mets-meri jne, jms. Löpmatult erinevaid variante-varjundeid. Kui eralduvad veel tihaste “sitsikleit-sitsikleit”, luigetiivaste siuhh-siuhh-siuhh, siis olemist kui palju. Söber leidis, et kevad on vääramatult teel – hirved poetavad sarvi, uhh, vöimas! Rööm, siiras rööm, et loodus on ja jääb, naudime siis olemise ilu!”

Veebikeskkonna kasutustingimused

OÜ Saaremaa Raadio väljaande Hiiu Leht veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma OÜ Saaremaa Raadio kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.

Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma OÜ Saaremaa Raadio kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas, kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik OÜ Saaremaa Raadio kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud vastav litsentsileping.

Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.