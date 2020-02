Kuressaare haigla kopteriplats sai valmis

Kuressaare haigla juures valmis kauaoodatud kopteriplats meditsiinilendudeks, teatas ERR.Tegemist on Eesti kõige uuema kopteriplatsiga, mis on kõige kaasaegsema tehnilise varustusega. Näiteks saavad piloodid juba lennu ajal süüdata platsil maandumistuled või kaamerast jälgida maandumisplatsi olukorda. Maandumis­plats läks maksma üle 300 000 euro.Uus kopteriplats on kavas rajada ka Hiiumaa haigla juurde, kuna olemasolevale maandumisel jääb ette rajatav Hiiumaa spordikeskuse hoone. Hange platsi rajamiseks on vallavalitsusel kavas välja kuulutada lähiajal. “Kopteri­platsi hankeks on meil kõik valmis ja oleme seda kohe välja kuulutamas, ootame vastuseid veel viimastele küsimustele, mis on seotud haigla maakütte ümberkorraldamisega,” selgitas valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak. Kopteriplatsi ehituse hinnanguline maksumus on 150 000 eurot ja paigaldatakse ka kõik sertifitseerimiseks vajalikud seadmed. “Sertifitseerimise viib vajadusel läbi haigla,” lisas Pihlak, viidates 27. augustil 2019 sõlmitud valla ja haigla kokkuleppele, milles kirjas osapoolte kohustused.2016. aastal kasutati Kuressaare haigla kopterit meditsiini­lendudeks 30 juhul, 2017. aastal 54 juhul ja2018. aastal 61 haigusjuhul.Hiiumaa haiglat teenindas PPA lennusalk helikopteriga 2018. aastal 44 korral ja 2019. aastal 42 korral.

