Koroona kohal

Teisipäeval tuli lõpuks ometi ilus lumine talveilm ja üleeile teade, et koroonaviirus, mis nüüdseks saanud nime Covid-19, jõudis ka Eestisse. Nakatunu saabus varahommikul Lux Ekspressi bussiga Riiast. Tema kaas­reisijate tervist jälgitakse nüüd 14 päeva ja buss desin­fitseeritakse. Haigus ei avaldu kiiresti, see ilmneb viiendal või seitsmendal päeval.

Eile pärastlõunal tuli juba järgmine teade, et Tallinnas kutsuti PPA Tammsaare tänava teenindusse kiirabi ja üks klient viidi koroona­viiruse kahtluse kontrollimiseks haiglasse.

Eriolukorda pole veel välja kuulutatud ja arvamusi on seinast seina. Mõni ütleb, et sääsest tehakse elevant ja gripp on palju hullem. Mõni meist on ehk ka paanikas.

Terviseamet soovitab käsi pesta tihti ja ÕIGESTI.

Aevastamisel ja köhimisel järgida hingamis­teede hügieeni.

Hoida vähemalt meetrist vahemaad inimestega, kellel on välised haigustunnused.

Mitte katsuda pesemata kätega silmi, nina ja suud.

Kui on palavik, köha ja hingamisraskused, otsida varakult abi.

Soovitusi on veelgi – nendega saab terviseameti kodulehel põhjalikult tutvuda.

Ja tutvumisest veel olulisem on nende nõuannete järgimine.

Paanikata, aga võimalikult järjekindlalt.

28. veebruar 2020.