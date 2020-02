Kõrge tunnustuse pälvis neli päästjat

erakogu

Teisipäeval andsid peaminister Jüri Ratas ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle pääste­teenistuse aumärgid ja tänukirjad. Kõrge tunnustuse said ka neli päästjat Hiiumaalt.Peaminister ütles, et õnnetuste arvu vähenemine viimase viie aasta jooksul on selge kinnitus sellest, et päästeamet on ennetustööga ainuõigel teel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: aumärgid, pääste­teenistuse, tänukirjad