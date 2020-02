Koolid veel täisväärtuslikku taimset lõunat ei paku

Taimetoitlus on vaikselt hakanud levima ka Hiiumaa kooli­õpilaste seas ning koolid on valmis taimetoiduhuvilistele ka eraldi lõunasööki pakkuma, kuid koolides, kus loomsetest saadustest loobujad õpivad, siiski nende soovidele vastu pole veel tuldud.

Hiiumaa gümnaasiumi abiturient Aditi on terve elu olnud taimetoitlane. Ehkki ta pole vegan, on ta suurema osa toitudest asendanud veganisöökidega.

Esimesed kolm klassi õppis Aditi Palade põhikoolis, kus tema toitumissoovidega arvestati.





Sildid: kool, taimetoit