Kõik algab inimsuhetest

USA saatkonna regionaalse julgeoleku ülem Omar Facuse, kelle ametiaeg peagi läbi saab, ütles, et tuleb kindlasti kunagi Hiiumaale tagasi. Sama on lubanud ja oma lubadust täitnud ka teised USA saatkonna töötajad. Suursaatkonna kaitsekoostöö osakonna ülem Robert Williams, julgeolekunõunik James Harvey, suursaadik James D. Melville Jr, kes lahkus omal soovil ametist protestiks president Donald Trumpi suhtumise vastu Euroopasse ja NATOsse ja paljud teised on käinud Hiiumaal ja sellesse paika kiindunud.

Hiidlaste ja USA saatkonna töötajate koostöö, mida võib vabalt ka sõpruseks nimetada, on kestnud juba 14 aastat. Saatkond on toetanud meie haiglat, teinud koostööd Kärdla koolide, politsei- ja päästeametiga… Omalt poolt oleme pakkunud külalistele, kellest on saanud meie sõbrad, parimat, mis meil siin saarel pakkuda on.

Aastaid kestnud koostöö aga sai alguse lihtsatest inimsuhetest – saatkonna assistendil Merje Peril oli Hiiumaal väga hea tuttav, ta võttis temaga ühendust ja Hiiu maa­valitsuse poolt läks teele sõnum – olete oodatud! Koostööpartnereid otsinud saat­konna esindus tuli saarele ja nii see läks… Vilma

Tikerpuu, kes 14 aastat saatkonnaga suhelnud, on siiani kutsutud külaline USA saatkonna igal aastapäeva­peol. Tema panus neisse suhetesse väärib kindlasti märkimist.

Head inimsuhted ongi tõeline väärtus. Olgu võimul ükskõik missugune president või valitsus, inimesed saavad omavahel ikka hästi läbi, kui neid sõprus seob.

Esmaspäeval tähistame oma kalli Eesti 102. sünnipäeva – olgem siis rõõmsad ja üksteise vastu sõbralikud. Ja mitte ainult pidupäeviti, ka argipäeviti. Ärge unustage naeratada näiteks bussis tööle sõites või töölaua taga. Teiste ja enda rõõmuks.

Saabuv riigipüha venitab nädalavahetuse päevakese võrra pikemaks – rõõmustagem ka selle üle. Üle Hiiumaa toimub erinevaid kontserte ja sündmusi. Võtkem neist siis osa korraldajate ja enda rõõmuks. Nautigem saare kultuurielu ja veetkem aega oma lähedastega.

21. veebruar 2020.