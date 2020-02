Kõigest hoolimata optimistid

Kärdla uue Keskväljaku ehitus on täies hoos – kopad, ekskavaatorid, teerullid ja kallutaja müttavad seal isegi nädala­vahetusel. Hästi ei lähe aga väljakuäärsetel ettevõtjatel. Käibed ja klientide arv on vähenenud, sest ehitustööd ei lase inimestel harjumuspäraselt mugavalt külastada poode, pitsarestorani ja apteeki.

Võiks arvata, et see ajab vihale. Talv on meie ettevõtjaile käibe mõttes ju niikuinii nadi ja selle üleelamine paras katsumus. Väljaku ehitus teeb selle veelgi raskemaks, nemad on aga hoopis optimistlikud ja leiavad, et võiks olla ju veel hullem.

Ootamatult keskväljaku ümberehitus muidugi ei tulnud ja omavalitsus on kõiki teavitanud, aga see ju eelarvemiinust ei kata. Loodetavasti aitab uus ja atraktiivsem Keskväljak juba sel suvel talvekahjud tasa teenida.

Selleks peab ka omavalitsus tööjärjel hoolega näppu peal hoidma, et ehitaja oleks graafikus, et uue turismihooaja alguseks suured mehhanismid väljakult kadunud ja et igale poole pääseks ligi. Kuressaare kesklinna ümberehituse kaheaastane saaga ei tohi Kärdlas korduda.

Seniks kannatlikku meelt kõigile Keskväljakul liiklejatele ja ärge oma kodupoodi päriselt unustage. Ja ei maksa oma pahameelt ehitustöödest tekkinud ebamugavuste pärast välja elada ehitaja, poemüüja või apteekri peal.

Püüame rahuga ja sõbralikult taluda ajutisi ebameeldivusi tulevase kaunima linnapildi nimel.

