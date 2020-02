Kogukonna hüvanguks või ärilistel eesmärkidel

Jaanuarist on taas avatud Hiiumaa n-ö veebivärav hiiumaa.ee Selle loojate sõnul pole veebileht veel kaugeltki valmis, lõpetati vaid esimene etapp. Portaal on sotsiaal­meedias saanud kriitika osaliseks aga just seetõttu, et vaatajateni pole jõudnud terviklahendus.

Hiiumaa arenduskeskuse turismi- ja turundusspetsialisti Anne-Ly Torstenssoni sõnul on konstruktiivne kriitika edasiviiv jõud ja selles pole midagi negatiivset. Samas lisab ta, et kommenteerijad ei taju ilmselt töömahtu, mis ühe uue veebilehe loomisega kaasneb.

Ja töömaht on tõepoolest suur, sest uus portaal tuli luua nullist – uuele platvormile ja ka sisuloomisega tuli taas otsast alata, sest vana veebilehe looja ei andnud seda uue tegijatele edasi.

Miks see nii läks, on koht, mis tekitab ilmselt paljudes küsimusi. Oli see jonniajamine? Vana veebileht oli aegunud ja ebaturvaline. Ka selle sisuga polnud hiidlased ammu enam rahul.

Samas on hiiumaa.ee meie kõigi veebivärav. Sealt peaks ajakohast ja vajalikku teavet leidma kohalikud ning turistid. See on kogukonnaprojekt, milleks siis oli vaja vana veebilehe haldajal uue loomine veelgi keerulisemaks teha?

Igatahes töö uue ja parema hiiumaa.ee nimel käib. Selle loojad on eelmise portaali vigadest õppinud ja teinud kõik, et enam mitte astuda samasse ämbrisse. Nii on loodav veebileht algusest peale vabavaralisel platvormil ning kõik loodud lahendused ja põhjad tellija, st Hiiumaa arenduskeskuse omand.

Kahju muidugi, et me ei saa uuele turismi­hooajale vastu minna valmis veebi­väravaga, aga küll see ükskord lõplikult valmis saab. Nii et kui näedki veebilehel mõnd viga, anna sellest tegijatele teada – teeme meie kõigi veebilehe koos paremaks.

