Kiirabi mure: majad ja trepikojad halvasti tähistatud

Hiiumaa kiirabi­brigaadile valmistavad peavalu puudulikult tähistatud majad. Sageli on maja­numbrid n-ö nurga taga ja korter­majade trepikodade ustel puuduvad need üldse.Kaido Teller Hiiumaa kiirabibrigaadist ütles, et ideaalne oleks, kui trepikoja välisukse kohal oleks näiteks korterinumbrid 1–8, enamasti aga pole neid üldse. Seetõttu kulub kiirabibrigaadil õige korteri leidmiseks sageli kauem aega kui peaks. Telleri sõnul kannatab seetõttu elanike enda turvalisus, sest abi saamine võib õige asukoha mitte leidmise tõttu viibida.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: tähistamata majad