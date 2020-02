Kas uut maakonnaportaali oli vaja?

Ekraanikuva

Aasta alguses viidi maakonnaportaal www.hiiumaa.ee uuele tehnilisele platvormile, veebileht pole veel lõplikult valmiski, aga on juba kriitika osaliseks saanud.“Väga poolik ja piinlik leht.” “Kas see ka parem on kui paljukirutud vana, on vaataja otsustada. Isiklikult arvan, et etapi valmimise otsus oli pisut ennatlik.” “No see leht ei ole paraku ühestki otsast see, mida lubati.” Kokku võib sotsiaalmeediast leida paarkümmend kriitilist kommentaari.





Sildid: maakonnaportaal, Torstensson, veebileht