Jausa talgud Eestis esimesed

Neljapäeval registreeris Hiiumaa talgujuht Margus Kastein Teeme Ära 2020 keskkonnas Jausa vesiveski ajalootalgud, mis veel eile olid esimesed ja ainukesed registreeritud talgud.

Talgujuht annab teada, et 2. mai talgupäeval jätkatakse unikaalse Jausa vesiveski hoone ja vesiehitiste taastamist. Plaanis on välja vahetada hoone põhjapoolse külje voodri­lauad, tugevdada aurumasina hoone katust ja saeraami varjualuse konstruktsioone. Samuti koristatakse koos hoone ümbrust ja lõigatakse võsa jõekallastelt. Talgu­töödele mahub poolsada talgulist. “Ehitajad võiks kaasa võtta ehitustööriistad, abiks oleksid ka mootorsaag, reha, kirves, töökindad ja hea tuju!” teatab talgujuht. Talgulistele pakutakse omalt poolt sooja talgusuppi ja külma õlut.

1904. aastal rajatud nn Siimu vesiveski on üks väheseid säilinud Hiiumaa tööstusmälestisi, mis peaaegu algsel kujul on säilinud tänaseni. Veski ja selle sisseseade on unikaalsed nii tehnikaajaloo kui kohaliku ajaloopärandi seisukohalt – säilinud on sajandivanune aurukatel, sama vana press katusekivide valmistamiseks, lisaks hulk vanaaegse vesiveski detaile.

Ajalooline veski on varasemate talgute käigus saanud küll osaliselt uue katuse ja välisvoodri, kuid endisaegne insenerikunsti meistriteos väärib jätkuvalt

