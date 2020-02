Esimesed maakuulajad kohal

Tänavune soe sügis ja seni lumeta talv on olnud tavainimesele suur mõistatus. Kui nüüd minu ilmavaatused lubavad külma kuulõppu ja isegi nõrka lund, siis paljud inimesed ei usu seda enam. Vaatame, mis tuleb.

Lumeta talve puhul ootavad ka linnusõbrad, et rändlinnud peaksid varem tagasi jõudma, kuid tugev külmalaine, mis tulekul, hoiab nad veel lõuna pool kinni. Pärast suuri sadusid ja külmalaine eel on siiski esimesed ctagasi jõudnud. Kuni kolm nädalat varem jõudsid kohale esimesed laululuiged, ristpardid, hallhaned ja põldudel on toiduotsingul kiivitajad, kaelustuvid ja hallvaresed. Kaks sookurge hoidsid end laululuikede varju, et neid ei märgataks.

Tulemas on ka suured parved laukhanesid ja laglesid, kes võivad põllumeeste orasepõlde kahjustada.

Esimesi rändlinde käis uudistamas linnumees

VELLO TARNING

PS Selle loo kirjutamise ajal, 25. veebruaril lund maas veel ei olnud.

