Endel Lepisto teenetemärgist ja teenetest

Värske maakonna teenetemärgi kavaler Endel Lepisto (75) on läbi elu olnud uskumatult tegus. Teenete­märgi saamiseks esitamise avaldusest selgub, et ta on olnud kolhoosiesimees, maavolikogu esimees, koolijuht, haigla majandusjuht, ajaloo uurija ja raamatute koostaja...Lepisto ise kogu seda au endale ei võta: “Asjad on enamjaolt niisugused, et neid ei saa üksi teha – teised on ikka ka mängus.”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Endel Lepisto