Bussireisijaid ja kilomeetreid märksa rohkem

Mullu oli maakonna bussiliinidel 28 000 reisijat ja 35 000 liinikilomeetrit rohkem kui aasta varem.

“Hiiumaa reisijad on tasuta bussisõidu hästi vastu võtnud – seda näitab reisijate arvu kasv,” ütles Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik. Kui 2019. aastal oli Hiiumaa kohalikel liinidel 135 182 reisijat, siis 2018. aastal oli neid 107 331 ehk 27 851 vähem.

Võrreldes aasta varasemaga kasvas eelmisel aastal oluliselt ka liinikilomeetrite arv. Nii läbisid bussid 2019. aastal 611 000 liinikilomeetrit ja aasta varem 575 000 liinikilomeetrit. Kasv seega 35 400 lisakilomeetrit.

“Maakonnaliinide väljumistesse oleme edukalt ära mahutanud ka huviringidesse jõudmise. Ka nõudeliinid, mida on meie liinivõrgus üsna palju, on ennast õigustanud,” ütles Sedrik. “Meil on Eesti teiste maakondadega võrreldes haruldaselt paindlik nõudeliinide tellimise süsteem – helistada saab eelmisel õhtul kella 21ni.”

Mullu oli Hiiumaa bussiliinidel kõige rohkem reisijaid aprillis – 13 739 ja kõige vähem augustis – 7268. Sedrik märkis, et suvel on ka bussiliine natuke vähem, kuna koolilapsed puhkavad ja need nn kooliliinid suvel ei liigu.

2018. aastal oli enim reisijaid septembris, 11 270 ja kõige vähem juunis, 6262 ehk enne tasuta bussisõidu kehtimahakkamist.

Tasuta sõit maakonnaliinidel rakendus 2018. aasta 1. juulist.

“Lahendust otsime parvlaevaühenduse talvise sõiduplaani ja maakonnabusside lõunaste väljumiste paremaks sobitamiseks,” märkis ta probleemi, mis veel lahendamist vajab.

