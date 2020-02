Arne Pagil pälvis Saare maakonna vapimärgi

MERILIIS METSAMÄE

Eesti Vabariigi 102. aasta­päevale pühendatud Saaremaa vallavanema vastuvõtt kulmineerus tunnustamis­tseremooniaga, kus kuulutati välja maakonna vapimärgi ja teenetemärgi saaja ning Saaremaa valla aasta inimene ja aasta tegu, kirjutab naabersaare ajaleht Meie Maa.Maakonna vapimärgi sai OÜ Saaremaa Raadio omanik Arne Pagil. Vapimärgi pälvis Pagil kui ajalehe Meie Maa väljaandja ja Saare maakonnaajakirjandusse panustaja. Väärib märkimist, et aastast 1997. annab OÜ Saaremaa Raadio välja ka Hiiu Lehte.Sünnilt sõrulasena sattus Pagil ühes ema ja õdede-vendadega 1944. aastal pagulasena Rootsi. “Göteborgi elanikuna ei läinud Saaremaa, eriti aga Sõrve tal kunagi meelest. Kodukohta on ta südames kandnud kogu elu ja kui võimalus avanes, asus jõudu­mööda selle edendamisele kaasa aitama. Tema initsiatiivil ja ideekavandi põhjal sai Torgu vald 2002. aastal lipu ja vapi, ta on toetanud sõrulaste päevade läbiviimist. Just Sõrves asuvad juured olid need, mis Eesti taasiseseisvumise järel tema taas Saaremaale tõid ja saatuse tahtel ajalehe Meie Maa juurde viisid. 2013. aastal tunnustas Eesti evangeelne luterlik kirik teda aukirjaga,” ütles vallavanem Madis Kallas 21. veebruari õhtul maakonna vapimärgi omanikku välja kuulutades.Kuna Arne Pagil ise Rootsist kohale tulla ei saanud, võttis tema eest maakonna vapimärgi vastu OÜ Saaremaa Raadio tegevjuht Priit Rauniste.“Tänan südamest selle suure au eest, mis on minu isikule osaks langenud maakonna vapimärgiga tunnustamisel. Väärikas seda vastu võtma olen ainult tänu Meie Maa sajaaastasele ilmumisele, mis on saanud teoks tänu tublide ajakirjanike ja majandus­meeste tööle,” ütles Arne Pagil Meie Maa ajakirjaniku vahendusel.Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse eest. Vapimärgi on seni pälvinud seitse inimest, esimesena sai selle 2016. aastal Hiiumaalt pärit ajaloolane Bruno Pao.Lisaks anti välja maakonna teenetemärk, tunnustati aasta inimest ja aasta tegu. Teenetemärgi ettevõtluse edendamise eest sai alumiiniumpaate tootva OÜ Alunaut omanik ja juht Mark Muru. Saaremaa aasta inimese tiitli pälvis möödunud aastal ralli maailmameistritiitli võitnud Ott Tänak.2019. aasta teoks valiti ettevõtja Kristjan Rahu asutatud MTÜ Vöimalus, mille kaudu toetatakse Saaremaaga seotud kultuuri- ja sotsiaal­projekte 100 000 euroga aastas.

