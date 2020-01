Vähemalt 100 000 euro eest oleks generaatoreid juurde vaja

Aive Kokla

Kui Kärdlast kaoks elekter pikemaks ajaks nii, nagu juhtus mullu oktoobris Võrus, tabaks meid üsna samasugused mured – et asja parandada, oleks vaja soetada generaatoreid.ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel ütles, et veevarustuse saab Kärdla piirkonnas töös hoida nii kaua, kuni generaatori jaoks kütust on. Ettevõttel on praegu kaks generaatorit, üks statsionaarne Kärdla veetöötluses ja üks teisaldatav 9kilovatine generaator, millega saab vajadusel väiksemat pumbajaama töös hoida.





