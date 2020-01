Uus kinotehnika toob kassahitid saare igasse nurka

Helen Mihelson

Sel nädalal täitus Hiiumaa kinoühingul seitse aastat tegutsemist.Püüdes minutitesse-tundidesse ümber arvutada nende aastate jooksul saare peal kokku näidatud filmiseansid, saab muljet avaldava tulemuse – filme on näidatud kokku rohkem kui 70 päeva jutti.Selle aja jooksul on Hiiumaa eri paigus näidatud kokku umbes 1500 linastust. Filme on kokku vaadanud pea 40 000 silmapaari.





Sildid: Arno Kuusk, Hiiumaa kino