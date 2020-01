Üleskutse: Tunnustame politseinikke!

Head hiidlased, käes on jälle Hiiu maakonna teenete­märgi kandidaadi esitamise aeg. Kuna seniajani ei ole maakonna teenetemärki saanud ükski politseinik, siis arvan, et seekord peaks olema kandidaadiks Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. Öeldakse, et iga ettevõte on oma juhi nägu, nii on ka Hiiumaa politseiga. Tunnen Moonikat juba sellest ajast, kui ta politseisse tööle tuli. Moonika on alati rõõmsa­meelne, naerusuine ja abivalmis. Moonika on ka edasipüüdlik, ta lõpetas sisekaitseakadeemia ja tänu sellele valiti Hiiumaa politsei­juhiks. Tänu Hiiumaa politseinikele elame me väga turvaliselt, sest kõik nad on väga abivalmid ja mõistvad.Teie kõigi toetusele lootma jäädesTiit Asumets

Sildid: politseinik, tunnusta