Tuli ei nõudnud mullu ühtegi elu

Läinud aastal reageerisid Hiiumaa päästjad tule­kahjudele kokku 40 korral, terve aasta jooksul ei hukkunud tulekahjudes ühtegi inimest.

“2019. aastal oli Hiiumaa üks kolmest Eesti maakonnast, kus ei hukkunud tulekahjus ühtegi inimest. Samas oli mitu sellist sündmust, kus me olime inimelude kaotamisel väga lähedal,” tõdes Lääne päästekeskuse Hiiumaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma.

Selleks,et ka alanud aastal põlengutes inimelusid ei kaotaks, tuleb Aasma sõnul igaühel kodu tuleohutusse panustada. Paraku vaatab siit vastu kurb tõde: mullu tegid päästjad ja ametnikud saarel kokku 355 kodunõustamist ja ulatuslikest kampaaniatest hoolimata puudus 101 korral kodus kohustuslik suitsuandur üldse, see oli valesti paigaldatud või ei olnud töökorras.

“Kodudest suitsuandurite puudumine näitab inimeste ükskõiksust oma enda ja lähedaste elude osas,” manitses Aasma. Ka statistika näitab suitsuanduri vajalikkust. 2019. aastal tuli päästjatel hukkunud inimene välja tuua 35 eluhoonest, neist 33 puudus suitsuandur.

“Praegu on kahjuks nii, et kui päästeauto kortermaja ette jõuab, kustuvad korterites tuled ning peidetakse ennast pimedasse tuppa ja meiega mängitaksegi peitust. Tegelikult mängitakse peitust oma eluga. Me küll arvame, et meiega ei juhtu midagi, aga juhtub,” rääkis Aasma.

Kokku oli Hiiumaa päästjatel mullu erinevate kutsete peale kokku 154 väljasõitu. Üheksal korral põles eluhoone. Neist neljal korral sai tuli alguse riketest elektriseadmetes või -paigaldistes, ühel korral tekkis tulekahju lahtise tule kasutamise tõttu ning kahel korral põhjustas tulekahju kütteseadme või -süsteemi vale paigaldus. Kahel korral sai tuli alguse loodus­nähtusest. Liiklusõnnetuste tagajärgi käisid päästjad likvideerimas 13 korral.

Demineerimisalaseid väljakutseid oli Hiiumaal mullu 22.

“Eestis hukkuvad tulekahjudes eeskätt eakamad inimesed: meie emad, isad, vanaemad, vanaisad ja keskealised mehed, kes igapäevaselt endaga suure­päraselt hakkama saavad. Päästeametnikud üksi ei suuda tulekahjus hukkunute arvu vähendada, selleks on vaja kõigi panust,” ütles Aasma.

