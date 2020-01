Swedbanki Kärdla kontorisse pääseb aega broneerides

Märtsi algusest ei ole Swedbanki Kärdla kontor enam igal tööpäeval avatud ja kohtumine kliendinõustajaga tuleb eelnevalt kokku leppida. Swedbanki Kuressaare ja Kärdla kontori juhataja Liilia Mesila ütles, et kohtumisi saab broneerida esmaspäevast reedeni kella 9–14ni.

Samadel kellaaegadel oli Kärdla kontori varasem lahtiolekuaeg.

Mesila põhjendas muudatust sellega, et suur osa pangatoiminguid tehakse mobiilis või internetipangas, sest see on kiire ja mugav ning ununenud on blankettide täitmine pangakontoris ja ülekannete mitmepäevased laekumisajad. “Inimeste harjumuste muutused ja pangateenuste kättesaadavus muudab ka pankade klientide teenindamist,” selgitas ta.

“Iseenesest muutub pangateenus mugavamaks, lisaks põhjalikule ettevalmistusele saab varem kohale jõudnud klient olla ooteruumis, kus on internetipanga kasutamise võimalus tööpäevadel kella 9–17ni. Seega saavad kliendid, kes on harjunud juba pangas olevat internetpanga arvutit ise kasutama, seda jätkuvalt teha. Loome ka võimaluse kliendile vajadusel nõustaja abi paluda.”

Kohtumisi kontorisse saab broneerida läbi internetipanga või läbi mobiilipanga, samuti helistades nõustamiskeskusesse numbril 6 310 310.

Samuti võib külastuse ajal leppida kokku järgmise kohtumise. Nii saab veebruaris juba märtsi külastuseks aega broneerida.

“Igal päeval reserveerime mõned ajad nn ootamatu kliendi tarbeks, kuid see võib tähendada ootamist,” lisas Mesila, et panka tulnud ja kontori töö muudatusega mitte kursis olevat klienti ära ei saadeta.

