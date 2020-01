Spordikeskuse hankele kaks ühispakkumist

Hiiumaa spordikeskuse esimese etapi ehituseks laekus esmas­päevaks, 20. jaanuariks kaks ühispakkumist. Ühel on peapakkujaks Harjumaale registreeritud OÜ Ehitus5ECO, lisaks OÜ Dreibau ja OÜ Silindia Ehitus. Teisel on pea­pakkujaks AS Eston Ehitus, lisaks AS Tariston ja AS Nordecon AS.

Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et kuna tegemist on väga mahuka hankega, kulub dokumentide kontrolliks ja pakkujate kvalifitseerimiseks aega.

Hiiumaa valla arengustrateegias on spordikeskuse hinnanguliseks maksumuseks märgitud 6 miljonit eurot.

