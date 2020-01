Praamile kiirustajad järgmist praami ootama?

Nii maanteeamet kui politsei- ja piirivalveamet leidsid, et ideel panna praamile kiirustavad juhid järgmist praami ootama, on jumet.

Sellise idee käis Saaremaa traagilise avarii valguses välja portaali Geenius ajakirjanik. Tema arvates aitaks Saaremaal kiiruseületamisi vähendada, kui kombineeritaks keskmist kiirust mõõtvad kiiruskaamerad, rahunemis­peatus ja praamile pääsemise süsteem. PPA innovatsiooninõunik Elari Kasemets ütles Geeniusele, et mõte ühendada kiiruskaamerad, rahunemis­peatus ja praamile pääsemise süsteem on väga hea ja väärt edasiarendust.

“Ühtlasi toetame mõtet soetada Eestisse keskmist kiirust mõõtvad kaamerad. Rahunemispeatuse katsetamine näitas meile, et teistsugused lähenemised liiklusjärele­valves omavad suurt mõju ja kindlasti tasub neid proovida. Kuid samuti õppisime, et praeguses õigusruumis on väga keeruline sääraseid lahendusi testida,” ütles Kasemets.

Sildid: kiirustavad juhid, Praam