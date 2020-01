Pähn jätkuvalt koondises

Sandra Laur

Eesti meeste saalihoki­koondis, mis hoiab maailma edetabelis kümnendat kohta, alustab maailmameistrivõistluste (MM) valikturniiri30. jaanuaril Taanis Fredrikshavenis.20mehelisse koondisse kuulub ka oma saalihokimängija teed Viskoosa spordiklubis alustanud Ken Pähn. Muide, Sparta team Automaailmast ehk Pähna praegusest koduklubist on koondisse kaasatud koguni üheksa mängijat, seitse koondislast aga pallib välisliigades.Euroopa tsooni B-alagrupis on meie vastasteks Suur­britannia, võõrustaja Taani ja Island. Selle valikturniiri A-alagrupi moodustavad Rootsi, Poola, Sloveenia ja Ukraina.MMile tagavad koha kolm paremat meeskonda – mõlema alagrupi võitjad ning teise koha omanike vahelise lisamängu võitja.Maailmameistrivõistlused toimuvad 16 meeskonna osalusel detsembrikuus Soomes ja võõrustajal on pääse turniirile juba taskus. Uuenenud süsteemi järgi peetakse Euroopas kolm valikturniiri, kust kokku pääseb MMile üheksa koondist. Aasia-Okeaania tsoonile on ette nähtud neli ja Põhja-Ameerikale kaks kohta.Eesti koondis on osalenud kõigil seni peetud tosinal MMfinaalturniiril. Parimaks saavutuseks on 2010. aasta seitsmes koht, 2018. aastal teeniti kümnes koht.

HERGO TASUJA

