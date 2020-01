Naabersaar leinab, meie…

Täna tuleb rõõmustada, et Hiiu Lehes on päevateemaks number üks, kas ülipopulaarse kohvikutepäevaga tohib pidada aastase pausi või mitte.

Naabersaart aga on tabanud vapustus ja lein. Laupäeval said Saaremaa rängimas liiklusõnnetuses kohapeal surma Volvot juhtinud 27aastane naine, tema auto taga­istmel turvahällis olnud 9kuune beebi ja kõrvalistmel istunud 58aastane ema. Samuti tagaistmel olnud 37aastane õde sai rängalt vigastada nagu ka õnnetuse põhjustanud 34aastane liikluseeskirjade saririkkujast mees. Mõlemad toimetati laupäeva õhtul helikopteriga Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ja nende seisund oli eile pärastlõunase seisuga väga raske.

Inimelude kaotuse kõrval tundub kõik muu tühine. Miks sellised õnnetused juhtuvad, selle üle arutleb staažikas autojuht Ain Einberg Hiiu Lehe arvamusküljel – lugege ja tehke järeldused.

Mis puutub aga kohvikutepäeva, siis korraldajate soov võtta aastaks hingetõmbe­paus on rohkem kui mõistetav. On ju 15 väikest Kärdla ühepäevakohvikut kasvanud ja kasvanud ja… ilmselt teavad paljud kedagi, kelle arvates on see päev oma algse, armsalt kodukootud võlu kaotanud. Värskenduskuur ja fookuse uuesti seadmine saab sellele ainult kasuks tulla.

Samamoodi on arusaadav nendegi soov, kes tahavad sel nädalavahetusel kohvikut pidada. Mõni on ehk ammu hoogu kogunud, et nüüd viimaks ise tagahoovis kohvi keeta, mõni kogenum aga ei tahaks kuidagi aastat vahele jätta…

Selleks, et üksteisest mitte üle sõita, tuleb omavahel rääkida, rääkijat kuulata ja mõista.

