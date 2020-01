Mõlemad Hiiumaa projektid said Hooandjas raha kokku

“Emotsioonid on laes, et nii paljud inimesed usuvad maneežiprojekti olulisusesse, et see teema kõnetas neid ja läks neile korda,” rõõmustas Hiiumaa spordi­kooli direktor Kristi Linkov, kui ratsutajate projekt Hooandjas toetust leidis.

Sel nädalal lõppesid Hoo­andjas kaks hiidlaste projekti. Toetust said nii spordikooli ratsutajad kui ka lootustandev purjetaja Jorgen Kuivonen.

“See, et projekt sai 100 protsenti toetust, on üliäge! Teadmine, et projekti käiku jälgisid nii paljud pöidlahoidjad ning toetajate abiga saab soetada vajaliku treening- ja võistluskelgu, teeb südame soojaks ja lisab motivatsiooni selle spordialaga edasi tegeleda,” ütles Jorgen Kuivoneni ema Helika Villmäe.

Tema sõnul pole Jorgen küll väga jutukas ja oma emotsioone välja ei näita, aga kui tuli info, et summa koos ja DN klassi jääpurjeka saamine saanud reaalsuseks, lõid noormehe silmad särama ja nägu naerule.

See, et Kuivonen suuremat jääpurjeka kelku vajab, selgus juba eelmisel hooajal ning oli päris suur murekoht – kuidas edasi ja kas üldse saab selle spordialaga jätkata. Selleks, et saavutada häid tulemusi, on lisaks sportlase oskustele ja füüsilisele vormile vaja ka kvaliteetset võistlusvahendit. Kuna jääpurjeka ehitamine on suuresti käsitöö, siis on head kelku raske leida.

Uuele kelgule peab Kuivonen järele minema niipea kui võimalik, sest juba järgmisel nädalavahetusel on tal plaanis osa võtta Põha-Soomes toimuvast laagrist. Samuti plaanib noor jääpurjetaja osaleda DN Juuniorite Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel ning muidugi ka Eesti meistri­võistlustel ja Eesti sisestel karika­etappidel. “Ehk siis kavas on võtta sellest hooajast kõik, mis võtta annab ja saada võimalikult palju sõidutunde uue kelguga,” ütles Villmäe.

Kuivoneni eesmärk oli Hooandja vahendusel koguda 4000 eurot, toetajate abil sai ta kokku pisut enamgi, 4050 eurot.

Kristi Linkovi sõnul on Hooandja toetus neljandik ratsamaneeži ehitamiseks vajaminevast omaosalusest. “Küll vajaminev raha väikeste sammude haaval kokku tuleb,” on ta optimistlik. “Nii minu kui talli perenaise Maris Suusteri jaoks on see südameasi, et Soo-Oru tallide uues maneežis saaks ideaalis hiljemalt järgmisel talvel juba ratsutada.”

Linkov kinnitas, et ehituseks läheb kohe, kui on leitud ülejäänud kolm neljandikku omaosalusest ja alla kirjutatud leping ehitajaga. “Igal juhul on treener Teele Taltsi 25 õpilast täna ja loodetavasti sama palju veel lisaks kevadel, igati välja teeninud oma hobiga tegelemiseks head tingimused ning selle nimel me igapäevaselt ka töötame.”

Ratsutajate toetuseks koguti Hooandja platvormil 6970 eurot ehk algsest eesmärgist 6750 eurost 220 eurot enam.

Sildid: hooandja